Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Родом из Нового года В Перми состоится премьера фильма о благотворительном фонде «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма "Жизнь длиною в детство"

Киностудия «Новый курс»

Предновогодняя Пермь прекрасна. Снежная, светящаяся. Ёлки, иллюминация, ледовые городки, ощущение бесконечного детства. Действительно, на улицах много детей – с санками, с ледянками, в практичных тёплых комбинезончиках. Пермская зима – отличное время, если ты ребёнок. Вот бы продлить детство навсегда, на всю жизнь! Это ж сказка!

С ощущения вечного праздника, со сказочной, звенящей ксилофоном музыки Геннадия Широглазова начинается документальный фильм Ольги Аверкиевой «Жизнь длиною в детство» (16 +), премьера которого пройдёт 13 ноября в «Кристалл-центре»… Но после праздничного, сияющего вступления фильм показывает, что детство на всю жизнь — это совсем не сказка. Порой это кошмар.

Речь идёт о детях, которые никогда не станут взрослыми, потому что не доживут: у них такие диагнозы, что врачи бессильны. Остаётся только паллиативная помощь; это словосочетание воспринимается как приговор, однако есть такие люди, которые работают по принципу: «Если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь». Они возвращают неизлечимо больным детям детство.

Кадр из фильма "Жизнь длиною в детство"

Киностудия «Новый курс»

Люди-то в целом самые обычные: жалуются на переработки, планируют отпуска, — просто работа у них такая: они Деды Морозы — не ряженые на празднике, а реальные, те, которые исполняют желания. Благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим» родился как раз из Нового года: его основатели Надежда Ли и Дмитрий Жебелев собирали новогодние подарки для детей из детских домов. Со временем «дедморозы» исполняли всё более и более сложные желания, и сейчас они порой делают невозможное: спасают от смерти, дарят молодым людям будущее, а неизлечимо больным детям — настоящее счастливое детство. Понятно, что получается не всё и не всегда, но всегда понятно: «дедморозы» делают максимум для своих подопечных.

Разные отделы благотворительной организации исполняют разные желания. Так, команда проекта «Вернуть будущее» сопровождает выпускников детских домов-интернатов и психоневрологических интернатов для адаптации к самостоятельной жизни вне интернатной системы. Об этой службе пермский режиссёр Ольга Аверкиева сняла в 2018 году фильм «Вырваться. История любви» (18 +), который получил большое признание профессионалов. Сейчас она же рассказывает о другом подразделении фонда — «Больше жизни», проекте, который развивает систему паллиативной помощи детям с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями.

Команда «Больше жизни» ухаживает за лежачими, обезболивает, устраивает сеансы массажа, психотерапии, обучает на дому, проводит праздники, экскурсии и просто прогулки, общается с родителями. Сотрудники фонда становятся своими для подопечных — практически членами семьи.

Фильм «Жизнь длиною в детство» снят «по-флаэртиански»: съёмочная бригада действует так, будто её не существует; авторского текста нет, нет и никаких постановочных моментов. Кинематографисты, снимающие такое кино, для своих героев становятся невидимками, сливаются с фоном и просто фиксируют жизнь — такой, какая она есть на самом деле; лишь потом, при монтаже, выбирая важные моменты из огромного количества отснятого материала, автор фильма может заявить какую-то интенцию, но очень ненавязчиво.

Среди моментов, вошедших в фильм, есть такой: мама спрашивает у мальчика, что он хотел бы попросить у Деда Мороза? Мальчик не отвечает, но ответ абсолютно ясен. Ему нужно чудо. Фонд «Дедморозим» как раз и занимается чудесами.

В финале авторы фильма возвращаются в Новый год, но уже вместе с его героями: команда фонда «Дедморозим» устраивает праздник для своих подопечных. В одном из эпизодов картины у больного ребёнка спрашивают, верит ли он в Деда Мороза… В Пермском крае есть все основания в него верить, ведь здесь «дедморозы» действительно существуют.

Фильм «Жизнь длиною в детство» можно посмотреть в «Кристалл-центре» 13 ноября в 13:00. Вход бесплатный, по регистрации.









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