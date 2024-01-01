Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мы не просто собирали для детей игрушки, мы исполняли мечты» Вдохновляющие истории от директора благотворительного фонда «Дедморозим» Надежды Ли Поделиться Твитнуть

На прошедшей неделе партнёры благотворительного фонда «Дедморозим» получили подарок — красивую, забавную и увлекательную «Азбуку чудес», она же — годовой отчёт фонда. Откуда появился необычный формат обязательного отчёта, рассказала директор фонда Надежда Ли; заодно речь зашла о том, с чего начинался «Дедморозим» и какой путь прошёл фонд, а также о том, какой путь в сфере благотворительности прошла сама Надежда Ли.

Вы выпустили очень красивый отчёт. Какие цели вы ставили, создавая эту книжку?

Надежда Ли, директор благотворительного фонда «Дедморозим»

Все благотворительные организации должны публично отчитываться о своей деятельности: как были потрачены благотворительные средства, какие проекты реализовывались в течение года. Несколько лет назад мы задумались, как сделать эти отчёты более интересными, потому что, несмотря на то что многих людей реально интересует, что происходит в фонде, как помогают детям, на что тратятся собранные деньги, читать большой годовой отчёт с кучей цифр сложно. Поэтому мы превратили отчёт в ещё один увлекательный рассказ о наших чудесах. В прошлом году мы сделали «Путеводитель по чудесам», а в этом году — «Азбуку чудес».

Ваш отчёт отличается от большинства других отчётов всех других организаций, в том числе благотворительных. А чем отличается ваш фонд от других благотворительных фондов?

Наше главное отличие — то, что мы не просто собираем деньги и оплачиваем какие-то услуги или покупаем какие-то препараты; там, где это возможно, мы создаём свои службы.

У нас есть АНО с медицинской лицензией, и мы осуществляем выездную паллиативную терапевтическую деятельность. У нас есть служба проката для того, чтобы бесплатно предоставлять дорогое медицинское оборудование между моментами, когда возникла необходимость в этом оборудовании и когда оно может быть получено за счёт средств бюджета.

Есть служба сохранения семей: тут мы совместили возможности благотворительного фонда и особенности социальной и юридической работы: мы можем, например, семье, которую сопровождаем, помочь не только консультативно, но и материально, если понимаем, что именно в этой семье критическую ситуацию можно переломить буквально тем, что помочь сделать ремонт или купить спальные места, чтобы пять человек не спали на одном раскладном диване.

Я очень хорошо помню ваши первые шаги. Вы и Дмитрий Жебелев занимались тем, что собирали для детей в детских домах подарки на Новый год. Именно поэтому и поя­вилось название «Дедморозим» — думаю, будет нелишним напомнить, что это глагол в настоящем времени и множественном числе: «мы дедморозим, мы выполняем функции Деда Мороза». Вы можете напомнить эту прекрасную историю?

Это началось в 2008 году. Спасибо большое заместителю директора социального реабилитационного центра «Радуга», которая разместила обращение на городском форуме, — помните, в то время все активно общались на «Тероне»? Она написала, что у них лежит девочка, не сирота в полном смысле, у неё была мама, но девочка лежала после операции, и мама не справлялась с послеоперационным обслуживанием: ей надо было работать, а у девочки инвалидность… Поэтому в послеоперационный период, когда ноги были загипсованы на несколько месяцев, девочка лежала в приюте, одна в медблоке, и очень мечтала о кукле.

С этой простой просьбой сотрудница центра вышла на форум: помочь девочке пролежать в постели несколько месяцев и для этого подарить ей куклу. Тогда Дима Жебелев вызвался быть волшебником, который купит куклу и подарит девочке.

Эта история произошла в конце осени, и она настолько отозвалась среди форумчан, что люди, которые общались на «Тероне», начали задавать вопросы: а как же остальные ребята, которые встретят Новый год в приютах, потому что у них что-то в жизни пошло не так? Ведь они тоже о чём-то мечтают! В тот первый Новый год мы собрали списки желаний: про игрушки, про кукол, про машинки, про сумочки для девочек-подростков…

Первые волонтёры, которые съездили в детдома и подарили эти подарки, увидели неподдельное ребячье счастье! Мы не просто собирали для детей игрушки, мы исполняли мечты. Среди наших подарков были и лыжи, и музыкальные инструменты… Если у ребят были какие-то увлечения, мы старались их поддерживать, учили мечтать. Во всех учреждениях дети получают сладкие подарки, но чтобы исполнилась мечта, если, например, кто-то мечтал о машинке, и не просто о машинке, а о красной, грузовой, и получил именно красную грузовую машинку, это действительно... Это настоящее счастье.

В первый год было два приюта, на следующий год — уже шесть учреждений, а потом было принято решение, что нельзя другие учреждения в своём крае обходить стороной: чем вот эти шесть лучше, чем другие? И на третий год абсолютно во все приюты и во все детские дома Пермского края поехали подарки с «исполнением мечт».

Мы много общались с детьми, а там, где ребята с тяжёлыми заболеваниями, где сами они не могут говорить, мы общались с нянечками, воспитателями, педагогами. Все эти разговоры, всё наше общение заставило нас понять, что те дети, которые встречают Новый год в больнице, больше всего мечтают быть здоровыми, а для некоторых это вопрос про жизнь: не просто выздороветь, а выжить. Тогда-то и случилась наша первая большая история — с Ксюшей Киселёвой. Целый год весь город собирал деньги для того, чтобы спасти Ксюшу, у которой было сразу два вида рака крови, и это удалось. Эта история помогла нам многое понять и встать на ноги.

Вы продолжаете следить за судьбой ваших подопечных? Как идут дела у Ксюши Киселёвой?

Это молодая девушка, которая живёт уже отдельно от мамы, своей жизнью; человек, который в жизни состоялся. Она прекрасна.

Мы следим и за судьбой той девочки, которая получила наш первый подарок — куклу. Мама забрала её из приюта, они стали жить вместе. Конечно, инвалидность никуда не делась, у неё осталось то заболевание, из-за которого ей проводили операцию, и, к сожалению, спустя несколько лет её мама умерла. Девушка к этому времени уже была совершеннолетней, то есть всё своё детство и большую часть молодости она провела дома, с мамой. Мама была её опорой, основным её кругом общения, её социумом. Мы периодически созванивались, интересовались, как у них дела, и вдруг узнали, что мама умерла и девушка находится в непонятной ситуации, у каких-то посторонних людей. Мы её забрали, и сейчас она участвует в нашем проекте «Вернуть будущее»: прошла обучение, устроилась на удалённую работу, социализируется, мы помогаем ей с жильём. Растёт прекрасная, совершенно очаровательная девушка.

Что это за проект — «Вернуть будущее»?

Это тоже история про новогодние мечты. Так получилось, что мы много времени проводили с ребятами из Рудничного детского дома. Там был отдельный блок, который, в отличие от других, не был обозначен цифрой, а назывался просто «ДЦП». Там жили ребята-колясочники: у кого-то действительно был детский церебральный паралич, у кого-то другие диагнозы, но это ребята, которые передвигаются на колясках, — они не лежачие, у них всё нормально с головой. Мы к ним привязались, много общались, с ними было интересно. Они были очень по-детски добрыми и наивными: детский дом для ребят с инвалидностью — он всё-таки достаточно закрытый, они росли в своей «оранжерее».

В какой-то момент мы поняли, что эти ребята в 18 лет поедут в дом престарелых. Это, конечно, называется «интернат для взрослых», но слова «дом престарелых» дают понимание, как это примерно выглядит: это место, где человек остаётся до конца своей жизни. Из детского дома, где есть воспитатели, друзья, какие-то мероприятия, праздники, переезжаешь во взрослый интернат, где собираются люди с разными заболеваниями, в том числе ментальными, и уже, естественно, нет никаких детских мероприятий; а ты вот такой, в розовых очках…

Общаясь с ребятами из Рудничного, мы поняли, что они могут жить там же, где живём мы. Могут гулять, встречаться с друзьями в кафе, ходить с ними в парк, ещё что-то. Мы стали их забирать из детского дома, вместе путешествовали, брали их на базу отдыха, шесть человек ездили с нами на море. Мы видели, что они на многое способны, в том числе способны к самообслуживанию, и начали думать, как сделать так, чтобы человек попал не во взрослый интернат, а в нашу с вами жизнь.

Тогда мы нашли Кунгурский техникум-интернат для ребят с инвалидностью. Оказалось, что они ещё и учиться могут, и получить не просто общее образование, которое им давали в детском доме, — причём именно в стенах детского дома, то есть они даже в школу не ходили, — а какое-то профессиональное обучение. Первые ребята, которые в 2015 году поехали учиться, доказали, что они, живя в общежитии, отлично справляются с бытовыми вопросами. У них там, конечно, была столовая, их кормили, но и на кухню они приходили, чтобы приготовить себе что-то, какие-то любимые блюда. Общежитие там не очень далеко от учебного корпуса, но всё-таки на расстоянии, на обычной улице, и ребята сами одеваются, ходят на занятия, следят за своим графиком.

Мы начали думать, как бы их после учёбы в техникуме забрать в город, и появился проект «Вернуть будущее». Средняя продолжительность социализации для тех ребят, кто может быть абсолютно самостоятельным, — пять лет. Сейчас как раз наступает пятый год для тех, кто поехал учиться в 2015 году, а в 2019-м окончил техникум, и мы собираемся первых ребят выпустить в свободное плавание — не разрывать все контакты, но сделать опеку менее навязчивой.

Однако надо понимать, что есть ребята, которые не научатся считать и распоряжаться своими финансовыми средствами, — к ним должен приходить социальный работник. Человек может сам утром встать, умыться, привести себя в порядок, приготовить завтрак, но он не справится с оплатой коммунальных счетов, его могут легко обмануть. Поэтому есть социальная услуга сопровождаемого проживания.

У нас в проекте есть и ребята, которым нужно пожизненное сопровождение, и те, которые будут обычными гражданами, будут работать, создавать свои семьи.

Наверняка до того, как вы ввязались в эту прекрасную авантюру, у вас тоже была какая-то профессия, вы планировали другую карьеру. Не жалеете ли вы о каких-то упущенных возможностях?

Я по образованию специалист в сфере логистики и работала руководителем транспортной организации. Уровень зарплаты там был гораздо выше, чем в первые годы работы в «Дедморозим». Но я ни о чём не жалею, потому что на нынешней работе я понимаю, что делаю всё от меня зависящее и, как правило, получаю результат и адекватную обратную связь. Когда работаешь в сфере логистики и где-то застревает груз, ты можешь сделать всё от тебя зависящее, но это будет бесполезно: груз застрял, и тебе может позвонить кто-нибудь и наорать. Грузы дорогущие, все на нервах, глаз дёргается, ночью не спишь.

Если я сейчас не сплю ночью, то из-за того, что я переживаю за какого-то ребёнка; это правильные переживания, на которые стоит тратить свою жизнь; а нервничать из-за того, что куда-то какой-то кабель никак не может доехать, и при этом вокруг тебя какие-то орущие люди… Ну, это, наверное, совсем не то, на что жизнь хочется тратить.

Вы лично являетесь опекуном семерых сирот. Что это за ребята и какое место они занимают в вашей жизни?

Это ребята с ограниченной дееспособностью из проекта «Вернуть будущее», которых мы забрали из интернатов. Сейчас они живут в Перми, и их юридический статус не позволяет им жить вне интерната без попечительства. Я осознанно взяла на себя ответственность за судьбу тех ребят, которых давно знаю, к которым привязалась и судьба которых мне небезразлична.

Одна из моих подопечных, Кристина, уже замужем, родила ребёнка и сейчас беременна вторым, но, пока её юридический статус не изменён, крупные финансовые сделки она имеет право заключать только по согласованию с попечителем, и я отчитываюсь за эти траты в органы опеки. Я несу за них ответственность перед государством.

Среди подопечных вашего фонда есть ребята, которых нельзя вылечить. Есть ребята, которые умрут. Вы знаете, что человека не спасти… Что вы делаете в этих случаях?

Мы делаем всё, чтобы человек жил свою жизнь, проживал каждый момент, чтобы он продолжал мечтать и эти мечты исполнялись. Иногда важно успеть что-то сделать, как в случае с Дашей Кустовой, которая мечтала съездить в Петербург, и мы сделали так, что её мечта исполнилась.

Был ещё мальчик Илья — эта история называлась «Про самого популярного человека в мире». У него было неизлечимое заболевание — миодистрофия Дюшенна, и он умер в детском доме. Илья приезжал неоднократно в Пермь, и, несмотря на то что даже голову ему было держать трудно, мы ездили по торговым центрам, были на экскурсии в лицее у кадетов, где ему даже удалось пострелять. Мы летали на самолёте! Перед днём его рождения мы заранее через всех своих знакомых, через социальные сети начали просить людей поздравить Илью и оставляли адрес детского дома — в результате пришли сотни открыток, в том числе из других стран, с другого конца света, пришли посылочки с подарками для Ильи и его друзей, и Илья тогда сказал: «Получается, я самый популярный человек на Земле!» Во время наших встреч с Ильёй я видела очень счастливого человека.

Недавно мы заезжали на его могилу, и я забежала в магазин купить конфет — по нашей традиции мы приносим конфеты на могилы детей. Мне попались конфеты под названием «Жизнь удалась», я их никогда больше, мне кажется, в жизни не видела, и я купила именно их. Сев в машину, я сказала Диме: «Это про Илью». Нисколько не кривя душой, без всяких скидок на то, что мы ехали на кладбище, я могу сказать, что Илье жизнь удалась, потому что в его последние годы мы сделали всё, чтобы он был счастливым, чтобы мечты, которые рождались в его голове, сбылись.

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