В мэрии Перми прокомментировали решение суда по делу об участке Черняевского леса Кассационный суд признал снятие охранного статуса с участка ООПТ незаконным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми прокомментировала решение суда о признании изъятия участка Черняевского леса из состава ООПТ незаконным. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске 12 ноября оставил в силе вердикт Пермского краевого суда об отмене решения Пермской гордумы снятия охранного статуса со спорного участка.

«В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми сообщили, что после вынесения мотивировочной части решения суда будет приниматься решение о дальнейших действиях администрации», — сообщили «Новому компаньону» в мэрии.

В прошлом году компания «Макс-СБ» предложила исключить из границ ООПТ участок площадью 5,3 га по ул. Встречной, 33, сославшись на то, что объект не представляет ценности для экосистемы. Изымаемую землю было предложено заменить другим участком площадью 20,7 га. В мае 2023 года депутаты одобрили просьбу застройщика. Затем спорный участок выкупила структура ГСК «Мегаполис».

Жительница Перми Вера Сединина обратилась с иском в суд, потребовав признать недействующим решение гордумы об изменении границы Черняевского леса. Она указала, что спорный участок минимизирует антропогенное воздействие на прилегающую к нему лесную зону, а его исключение не отвечает целям и задачам создания ООПТ и будет способствовать увеличению антропогенной нагрузки и деградации экосистемы.

В апреле 2024 года Пермский краевой суд удовлетворил её иск. Но представители Пермской думы, администрации и застройщика, которые претендовали на участок, подали апелляционные жалобы. Вторая инстанция в другом составе суда отменила это решение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.