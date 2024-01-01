Алёна Бронникова Власти Прикамья изымут три участка для КРТ «Тихого Компроса» Общая площадь участков составляет 0,9 га Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Для комплексного развития территории (КРТ) «Тихого Компроса» в Перми краевые власти изымут три земельных участка и расположенные на них нежилые здания. Соответствующие приказы от 11 ноября опубликованы на сайте минстроя Пермского края.

Решение об изъятии принято в отношении участка площадью 0,61 га на ул. Куйбышева, где расположены здания № 108, 110, 112 ТЦ «Хоровод», в отношении участка площадью 0,14 га по ул. Куйбышева, 106 и участка 0,15 га по ул. Коминтерна, 16 с административными зданиями.

Правообладателей указанных участков должны уведомить об изъятии в течение семи дней. Возмещение стоимости объектов осуществляется за счёт средств застройщика.

Напомним, речь идёт о комплексном освоении несмежных территорий, которые ограничены улицами Куйбышева, Коминтерна, Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Общая площадь КРТ составляет 6,53 га, там находятся пять многоквартирных домов, признанных аварийными. В течение 5,5 лет застройщик должен будет расселить аварийные квартиры площадью 14,8 тыс. кв. м.

В сентябре были подведены итоги аукциона на право КРТ. Победителем стало ООО «Комфорт и функциональность», которое входит в группу «Брусника». Застройщик приобрёл право на развитие этой территории за 7 млн руб. В октябре журналистам были представлены первые наработки по реновации «Тихого Компроса».

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