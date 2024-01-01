Комплексным развитием «Тихого Компроса» в Перми займётся девелопер из Екатеринбурга
Общая площадь территории 6,53 га
Подведены итоги аукциона на комплексное развитие территории (КРТ) жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна, Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Как сообщает министерство строительства Пермского края, победителем стал специализированный застройщик ООО «Комфорт и Функциональность», входящий в группу «Брусника» (Екатеринбург), который приобрёл право на развитие данной территории за 7 млн руб. В течение месяца с ним будет заключён договор на КРТ. Отмечается, что компания «Брусника» входит в ТОП-10 по объёму текущего строительства в России.
Территория общей площадью 6,53 га включает несколько отдельных участков в Свердловском районе, где находятся пять многоквартирных домов, признанных аварийными. Согласно условиям договора, в течение 5,5 лет застройщик должен будет расселить аварийные квартиры площадью 14,8 тыс. кв. м.
В процессе реализации плана предполагается снос девяти нежилых объектов площадью около 7 тыс. кв. м. Также девелопер должен будет передать муниципалитету квартиры для детей-сирот и благоустроить территорию. В планах — строительство 100 тыс. кв. м нового жилья с общим сроком реализации проекта в 8 лет.
Напомним, на прошлой неделе конкурсная комиссия допустила к торгам 9 сентября на право комплексного развития территории «Тихого Компроса» в Перми двух девелоперов: кроме СЗ ООО «Комфорт и функциональность», отбор прошло ООО «Голос 11» (застройщик «Голос» из Челябинска). Начальная стоимость лота составляла 5,01 млн руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.