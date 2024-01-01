Комплексным развитием «Тихого Компроса» в Перми займётся девелопер из Екатеринбурга Общая площадь территории 6,53 га Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Подведены итоги аукциона на комплексное развитие территории (КРТ) жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна, Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Как сообщает министерство строительства Пермского края, победителем стал специализированный застройщик ООО «Комфорт и Функциональность», входящий в группу «Брусника» (Екатеринбург), который приобрёл право на развитие данной территории за 7 млн руб. В течение месяца с ним будет заключён договор на КРТ. Отмечается, что компания «Брусника» входит в ТОП-10 по объёму текущего строительства в России.

Территория общей площадью 6,53 га включает несколько отдельных участков в Свердловском районе, где находятся пять многоквартирных домов, признанных аварийными. Согласно условиям договора, в течение 5,5 лет застройщик должен будет расселить аварийные квартиры площадью 14,8 тыс. кв. м.

В процессе реализации плана предполагается снос девяти нежилых объектов площадью около 7 тыс. кв. м. Также девелопер должен будет передать муниципалитету квартиры для детей-сирот и благоустроить территорию. В планах — строительство 100 тыс. кв. м нового жилья с общим сроком реализации проекта в 8 лет.

Напомним, на прошлой неделе конкурсная комиссия допустила к торгам 9 сентября на право комплексного развития территории «Тихого Компроса» в Перми двух девелоперов: кроме СЗ ООО «Комфорт и функциональность», отбор прошло ООО «Голос 11» (застройщик «Голос» из Челябинска). Начальная стоимость лота составляла 5,01 млн руб.





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