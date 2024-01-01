Названы претенденты на КРТ «Тихого Компроса» в Перми Конкурс состоится 9 сентября Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Конкурсная комиссия допустила к торгам на право комплексного развития территории «Тихого Компроса» в Перми двух девелоперов: ООО «Голос 11» (застройщик «Голос» из Челябинска) и Специализированный застройщик ООО «Комфорт и функциональность» из Екатеринбурга (входит в холдинг «Брусника»). Они примут участие в конкурсе 9 сентября. Начальная стоимость лота составляет 5,01 млн руб. Об этом сообщили в минстрое Пермского края.

Напомним, речь идёт о проекте комплексного освоения участка, который ограничен улицами Куйбышева, Коминтерна, Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Общая площадь КРТ составляет 6,53 га.

В феврале торги на право КРТ были отменены для корректировки документов. Теперь границы зоны, условия и обязательства застройщика в соглашении о КРТ приведены в соответствие с состоянием рынка недвижимости и экономическими реалиями проекта, а для повышения привлекательности инвестиционного предложения добавлены два изолированных участка на улицах Куйбышева и Лодыгина.

По завершении переселения аварийных домов застройщик должен будет осуществить комплексное развитие территории, построив около 100 тыс. кв. м нового жилья. Полный срок реализации проекта составляет 8 лет.

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