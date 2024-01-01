Минстрой опубликовал приказ о КРТ «Тихий Компрос» в Перми Девелопер, который займётся реновацией, будет выбран на конкурсе Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Министерством строительства Пермского края опубликован новый приказ о комплексном развитии территории «Тихий Компрос» в Перми. Речь идёт о проекте комплексного освоения участка, который ограничен улицами Куйбышева, Коминтерна, Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Общая площадь КРТ составляет 6,53 га и включает несколько разрозненных участков в Свердловском районе.

Напомним, в феврале торги на право КРТ «Тихий Компрос» были отменены для корректировки документов. Теперь границы зоны, условия и обязательства застройщика в соглашении о КРТ приведены в соответствие с состоянием рынка недвижимости и экономическими реалиями проекта, а для повышения привлекательности инвестиционного предложения добавлены два изолированных участка на улицах Куйбышева и Лодыгина, сообщили в министерстве.

фото: минстрой Пермского края

Напомним, на данной территории находится пять многоквартирных домов, признанных аварийными. Это дома по ул. Клары Цеткин, 3, Комсомольскому проспекту, 94, ул. Чкалова, 32, 38, ул. Коминтерна, 6 общей площадью 14, 8 тыс. кв. м. Четыре из них застройщик должен расселить. Расселение дома №94 на Компросе исключено из обязанностей инвестора, так как оно будет финансироваться из бюджетных средств.

фото: минстрой Пермского края

Также будут изъяты и снесены девять объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью порядка 7 тыс. кв. м.

По завершении переселения аварийных домов застройщик должен будет осуществить комплексное развитие территории, построив около 100 тыс. кв. м нового жилья, включая квартиры для детей-сирот.

Полный срок реализации проекта составляет 8 лет.

Девелопер, который займётся реновацией, будет выбран через конкурс.

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