Екатерина Артёмова В краевом минстрое объяснили отмену торгов на право КРТ «Тихого Компроса» Аукцион отложен в связи с необходимость корректировки документов Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В министерстве строительства Пермского края прокомментировали отмену аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) «Тихого Компроса». В ведомстве пояснили, что торги отменены в связи необходимостью внесения изменений в конкурсную документацию, а именно с актуализацией договора о КРТ в части, касающейся расселения дома по Комсомольскому проспекту, 94.

Проект комплексного развития территории «Тихого Компроса» подразумевает реновацию участка общей площадью 5,29 га, ограниченного улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и четырьмя земельными участками. Тот, с кем будет подписан договор о КРТ, должен будет за свой счёт расселить и снести расположенные здесь пять аварийных многоквартирных домов, демонтировать девять нежилых строений, а затем построить на участке около 68 тыс. кв. м нового жилья и другие объекты. На все работы будет дано не более восьми лет с момента заключения договора.

Дом по Комсомольскому проспекту, 94 также был включён в перечень объектов, которые подлежат расселению и сносу в рамках проекта КРТ. Он был признан аварийным ещё в 2017 году. Однако в июле прошлого года в отношении этого дома был введён режим повышенной готовности в связи ухудшением состояния его несущих конструкций. Было решено расселять дом с привлечением бюджетных средств. В минувшую пятницу, 2 февраля, правительство Пермского края выпустило постановление о выделении из казны региона субсидии в размере 310,5 млн руб. на эти цели.

Это был второй аукцион на право КРТ «Тихого Компроса» — первый не состоялся из-за отсутствия заявок. Повторные торги должны были пройти 12 февраля, однако 6 февраля минстрой Прикамья издал приказ об их отмене.

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