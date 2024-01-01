Екатерина Артёмова В Перми отменили повторный аукцион на право КРТ «Тихого Компроса» Первые торги не состоялись из-за отсутствия заявок Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Повторный аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) «Тихого Компроса» отменён. Информация об этом размещена на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ», где проходили торги. По информации на сайте министерства строительства Пермского края, которое выступало организатором закупки, приказ об отмене аукциона был издан 6 февраля.

В министерстве пообещали предоставить комментарий позже.

Приказ о КРТ «Тихого Компроса» был подписан министром строительства Прикамья Артёмом Габдрахмановым в конце ноября 2023 года. Проект подразумевает реновацию участка общей площадью 5,29 га, ограниченного улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и четырьмя земельными участками. Тот, с кем будет подписан договор о КРТ, должен будет расселить и снести расположенные здесь пять многоквартирных домов, изъять и демонтировать девять нежилых зданий, а затем построить на участке около 68 тыс. кв. м нового жилья и другие объекты. На все работы будет дано не более восьми лет с момента заключения договора.

Первый аукцион на право КРТ «Тихого Компроса» проходил в декабре, начальная цена договора была определена в 2,85 млн руб. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В январе региональный минстрой объявил повторный аукцион, начальная цена лота осталась прежней.

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