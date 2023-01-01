В Перми проведут торги на право комплексного развития территории «Тихий Компрос» На участке планируется построить порядка 68 тыс. кв. м нового жилья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство строительства Пермского края объявило аукцион на право комплексного развития территории, ограниченной улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом в Свердловском районе Перми. Площадь участка составляет 5,29 га. Информацию распространила пресс-служба ведомства.

Победитель аукциона будет заниматься реновацией территории в течение восьми лет. Он должен будет за свой счёт расселить находящееся здесь аварийное жильё (сейчас в нём проживают порядка 700 чел.), снести пять многоквартирных домов (ул. Клары Цеткин, 3, Комсомольский проспект, 94, ул. Чкалова, 32, 38, ул. Коминтерна, 6 общей площадью 14,8 тыс. кв. м), изъять и снести девять объектов капстроительства нежилого назначения площадью 7 тыс. кв. м и построить порядка 68 тыс. кв. м нового жилья.

Как отметили в минстрое, территория жилой застройки находится полностью в границах объекта культурного наследия — достопримечательного места «Проспект им. Сталина», поэтому у ряда многоквартирных домов при КРТ должны быть сохранены этажность, габариты и даже внешний облик.

Торги пройдут в форме электронного аукциона на площадке Сбербанк-АСТ (https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/13/0/0/1352220) Заявки принимаются до 21 декабря 2023 года. Исполнителя определят к 27 декабря 2023 года.

В ведомстве добавили, что в настоящее время прорабатывается применение механизма КРТ (на сегодня одного из приоритетных направлений градостроительного развития региона) в отношении ещё двух территорий жилой застройки Перми — микрорайонов Комсомольский и ДКЖ.

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