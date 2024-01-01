Алёна Бронникова
В Перми повторно проводят торги на право КРТ «Тихий Компрос»
Начальная стоимость лота осталась прежней
Министерство строительства Пермского края 12 января снова выставило на продажу право комплексного развития территории (КРТ) Тихого Компроса. Речь идёт об участке в границах улиц Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом в Свердловском районе Перми. Площадь участка составляет 5,29 га. Информация опубликована на электронной площадке «АСТ-Сбербанк».
Согласно размещённым данным, заявки принимаются до 7 февраля, торги пройдут 12 февраля. Ранее объект уже пытались реализовать в декабре, однако аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие, либо отказа в допуске всех заявителей.
Согласно условиям торгов, победитель в течение восьми лет должен расселить и снести за свой счёт находящееся на рассматриваемой территории аварийное жильё, изъять и демонтировать объекты капстроительства нежилого назначения, а также построить на этом участке порядка 68 тыс. кв. м нового жилья.
Территория находится полностью в границах ОКН — достопримечательного места «Проспект им. Сталина», поэтому новые многоквартирные дома при КРТ должны сохранить этажность, габариты и даже внешний облик.
Начальная цена предмета аукциона не изменилась и составляет 2,85 млн руб. К документации аукциона также приложен приказ министра строительства региона Артёма Габдрахманова о внесении изменений в опубликованный ранее приказ ведомства о проведении торгов на право заключения комплексного развития данной территории. Согласно документу, торги должны состояться в срок до 31 марта 2024 года.
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