Алёна Бронникова В Перми повторно проводят торги на право КРТ «Тихий Компрос» Начальная стоимость лота осталась прежней Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство строительства Пермского края 12 января снова выставило на продажу право комплексного развития территории (КРТ) Тихого Компроса. Речь идёт об участке в границах улиц Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом в Свердловском районе Перми. Площадь участка составляет 5,29 га. Информация опубликована на электронной площадке «АСТ-Сбербанк».

Согласно размещённым данным, заявки принимаются до 7 февраля, торги пройдут 12 февраля. Ранее объект уже пытались реализовать в декабре, однако аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие, либо отказа в допуске всех заявителей.

Согласно условиям торгов, победитель в течение восьми лет должен расселить и снести за свой счёт находящееся на рассматриваемой территории аварийное жильё, изъять и демонтировать объекты капстроительства нежилого назначения, а также построить на этом участке порядка 68 тыс. кв. м нового жилья.

Территория находится полностью в границах ОКН — достопримечательного места «Проспект им. Сталина», поэтому новые многоквартирные дома при КРТ должны сохранить этажность, габариты и даже внешний облик.

Начальная цена предмета аукциона не изменилась и составляет 2,85 млн руб. К документации аукциона также приложен приказ министра строительства региона Артёма Габдрахманова о внесении изменений в опубликованный ранее приказ ведомства о проведении торгов на право заключения комплексного развития данной территории. Согласно документу, торги должны состояться в срок до 31 марта 2024 года.

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