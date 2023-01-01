Максим Артамонов В отношении аварийного дома на Компросе, 94 вводится режим повышенной готовности Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

С 27 июля в отношении дома по Комсомольскому проспекту, 94 в Перми вводится режим повышенной готовности. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС из-за аварийной ситуации, связанной с техническим состоянием несущих конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Режим повышенной готовности предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Также принято решение о проведении инструментального детального обследования здания МКД и мониторинга несущих конструкций здания на протяжении не менее шести месяцев. А подрядчик должен выработать предложения по проведению дополнительных противоаварийных мероприятий по усилению несущих конструкций дома.

Жители подъездов № 1 и 2, находящихся в плохом состоянии, могут обратиться за временным размещением в помещениях маневренного фонда, либо покинуть свои квартиры на время обследования, если у них есть возможность временно жить в другом месте.

Для предоставления маневренного фонда необходимо подать заявку в управление жилищных отношений администрации Перми (ул. Горького, 18, каб. 223). Приём ведётся по предварительной записи по тел. 210-18-06.

Как рассказала «Новому компаньону» председатель ТСЖ «Комсомольский проспект, 94» Римма Шерстенёва, из жителей дома пока никто не обратился в администрацию по поводу предоставления жилья из маневренного фонда, но все уведомлены о такой возможности.

Напомним, на прошлой неделе жители дома обратились с жалобой в прокуратуру Перми, потребовав принять меры по расселению. Римма Шерстенёва сообщила, что с 2015 года не было проведено детальное техобследование дома. По решению суда муниципалитет обязан был сделать капремонт.

Дом был построен в 1934 году из шлакоблоков, в 2022-м чиновники признали его аварийным. Жители опасаются за его состояние, особенно двух подъездов, и поэтому требуют экстренно расселить людей и провести противоаварийные мероприятия. Сейчас в здании проживают около 160 чел., первые этажи заняты коммерческими организациями.

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