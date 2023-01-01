Максим Артамонов В Перми прокуратура через суд требует от мэрии расселить дом на Компросе, 94 Жители опасаются, что здание может рухнуть Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Жители дома по Комсомольскому проспекту, 94 обратились с жалобой в прокуратуру Перми, потребовав принять меры по расселению многоквартирного дома. Об этом «Новому компаньону» рассказала председатель правления ТСЖ «Комсомольский проспект, 94» Римма Шерстенёва.

Дом был построен в 1934 году из шлакоблоков, в 2022-м чиновники признали его аварийным. Жители опасаются за его состояние, особенно двух подъездов, и поэтому требуют экстренно расселить людей и провести противоаварийные мероприятия. Сейчас в здании проживают около 160 чел., первые этажи заняты коммерческими организациями.

Римма Шерстенёва пояснила, что 18 июля она вместе с юристом и специалистом экспертной организации, проводившей очередное обследование дома, сходила на приём к прокурору. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд и потребовало от мэрии экстренно расселить аварийный дом.

По словам председателя ТСЖ, с 2015 года не было проведено детальное техобследование дома. По решению суда муниципалитет обязан был сделать капремонт.

«В 2017 году за нереально малую сумму муниципалитет заказал обследование, которое оказалось фикцией. На его основе в 2019 году была создана заведомо негодная документация. А после того как ТСЖ само провело тщательное обследование дома и выявило его аварийность, чиновникам не оставалось ничего, как срочно признать дом аварийным. Мэрия имитировала деятельность, заказывая и принимая негодные документы», — рассказала женщина.

Максим Артамонов

В связи с этим было направлено обращение в прокуратуру Перми. В документе говорится, что мэрия назвала срок расселения дома до конца 2030 года, однако эти сроки являются неразумными, учитывая текущее состояние конструкций. Дальнейшее проживание в доме представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

Так, в мае этого года на фасаде подъезда № 2 разрушились и выпали шлакоблоки наружной несущей стены лестничной клетки, раскрылись маяки. Это может привести к обрушению всего несущего простенка с первого до четвёртого этажа. Выход из ситуации жители видят в том, чтобы немедленно расселить жильцов 1 и 2 подъезда, провести противоаварийные мероприятия, а затем установить разумный срок расселения всего дома.

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте ЖКХ администрации Перми, по решению Ленинского районного суда Перми от 9 ноября 2015 на городскую администрацию была возложена обязанность по проведению капремонта дома. В связи с этим департамент провёл детальное (инструментальное) обследование его конструктивных элементов и оценил состояние дома как аварийное.

Максим Артамонов

Собственникам помещений предложили рассмотреть возможность полного вывода здания из эксплуатации.

«Дальнейшее исполнение решения суда не представлялось возможным. Привести многоквартирный дом в нормативное состояние с помощью капитального ремонта нельзя, это можно сделать только, проведя полную реконструкция здания, с отселением жильцов. Для реконструкции здания необходима совсем другая проектная документация, не такая, как на капитальный ремонт, а также значительное финансирование», — пояснили в мэрии.

Максим Артамонов

На прошлой неделе, 13 июля, оперативная группа комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС Свердловского района выехала на место и определила рекомендации для ТСЖ «Комсомольский проспект, 94». Среди них — устройство фасадной сетки и ограждение территории (газонов) по периметру здания, мониторинг технического состояния стен и другие меры. Обо всех серьёзных изменениях по мониторингу трещин и возникновению возможных признаков обрушения ТСЖ поручили докладывать в районную администрацию.

После визуального обследования оперативная группа КЧС пришла к выводу, что «признаки чрезвычайной ситуации не наблюдаются, угрозы жизни собственников нет, необходимость в экстренном расселении отсутствует».

Максим Артамонов

Сейчас этот многоквартирный дом не включён в действующие программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Но проблема в том, что в рамках действующих программ на 2019-2024 годы ведётся расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Поэтому в программу расселения дом смогут внести только после 2024 года, утверждают чиновники.

До момента расселения дома жители могут обратиться за предоставлением временного жилья в маневренном фонде в управление жилищных отношений администрации Перми (ул. Горького, 18, каб. 223). Приём ведётся по предварительной записи по тел. 210-18-06.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.