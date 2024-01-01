Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Тихий Компрос» будет застраиваться домами не выше восьми этажей
Девелопер «Брусника» представил первые наработки по комплексному развитию территории
Федеральный девелопер со штаб-квартирой в Екатеринбурге «Брусника» представил пермским журналистам первые наработки по комплексному развитию территории (КРТ) «Тихого Компроса».
Во время специального пресс-тура руководители проектов «Брусники» провели open talk, во время которого рассказали о принципах работы компании и о том, как они намерены подходить к застройке «Тихого Компроса». В частности, главный специалист подразделения управления земельным банком Алёна Мурзина сообщила, что вдоль Комсомольского проспекта планируется строить четырёхэтажные дома, по направлению к ул. Куйбышева этажность будет постепенно увеличиваться до восьми этажей.
Два других участка, входящих в КРТ, – на ул. Лодыгина и Солдатова на Крохалевке и в дальней части ул. Куйбышева, на Бахаревке, – будут застраиваться более высокими домами.
Руководитель PR-направления компании Сергей Ермак сообщил, что планируются «проницаемые» дворы и общественные пространства, открытые не только для жильцов проектируемых жилых комплексов, но и для всех пермяков.
По словам представителей компании, КРТ предполагает только строительство жилья и благоустройство территории, в нём не предусмотрены социальные объекты, поскольку этот участок уже обеспечен школами, детсадами и поликлиниками.
«Брусника» намерена создать собственную управляющую компанию для обслуживания жилых комплексов.
Более подробные планы с количественными параметрами предполагаемой застройки девелопер намеревается представить в марте 2025 года и сразу после этого открыть в Перми постоянный офис, чтобы заняться продажами. По словам руководителей компании, «Брусника» рассчитывает в дальнейшем развивать другие территории в Перми.
Отвечая на вопрос «Нового компаньона», Алёна Мурзина сообщила, что компания уже приступила к выкупу квартир для расселения жильцов в зданиях, предназначенных на снос. Всего планируется выкупить по рыночной цене 554 помещения.
Напомним, специализированный застройщик ООО «Комфорт и функциональность», входящий в группу «Брусника», приобрёл право на развитие территории общей площадью 6,53 га, включающей три отдельных участка в Свердловском районе, за 7 млн руб.
Согласно условиям договора КРТ, в течение 5,5 лет застройщик должен будет расселить аварийные квартиры площадью 14,8 тыс. кв. м, предполагается также снос девяти нежилых объектов площадью около 7 тыс. кв. м. Девелопер должен будет передать муниципалитету квартиры для детей-сирот. В планах – строительство около 100 тыс. кв. м нового жилья с общим сроком реализации проекта в восемь лет.
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