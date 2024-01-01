Елена Синица Девелопер «Брусника» выкупит для КРТ «Тихий Компрос» в Перми более 550 помещений Уже состоялось собрание с жителями домов, которые планируется расселить или снести Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Екатеринбургский девелопер «Брусника» планирует выкупить 554 помещения в рамках реализации КРТ «Тихий Компрос». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на главного специалиста по развитию земельного банка группы Алёну Мурзину.

По её словам, уже состоялось собрание с жителями домов, которые планируется расселить или снести. На встрече было 120 собственников, с которыми обсуждалось взаимодействие пр выкупе жилья. Также на собрании были представители регионального министерства строительства. На сегодняшний день более 50% жителей готовы к контакту, обсуждению цены выкупа, несколько договоров уже в стадии обсуждения и заключить их планируется до конца года, отмечает Мурзина.

Напомним, в сентябре были подведены итоги аукциона на комплексное развитие территории (КРТ) жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна, Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Победила компания ООО «Комфорт и функциональность», которая входит в группу «Брусника».





Застройщик приобрел право на развитие этой территории за 7 млн руб.













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