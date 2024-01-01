Управляющую пансионатом «Долголетие» под Пермью пока оставили на свободе Татьяну Цыцеву обвиняют в оказании услуг, приведших к гибели людей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Управляющую пансионатом «Долголетие» в п. Протасы Пермского МО Татьяну Цыцеву суд решил оставить на время следствия на свободе. Но ей запрещены определённые действия: нельзя общаться с потерпевшими и сотрудниками, пользоваться средствами связи. Об этом сообщает properm.ru.

Татьяна Цыцева заявила в суде, что в частном доме престарелых «были созданы идеальные условия, и никто стариков не убивал».

Следователь СКР по Пермскому краю Глеб Ведерников отмечал, что Цыцева склонна к давлению на персонал и близких и может уничтожить доказательства преступлений, однако запросил меру пресечения, не связанную с арестом в СИЗО.

Напомним, 7 ноября были опубликованы кадры задержания управляющей пансионатом «Долголетие» под Пермью. Следователи СУ СКР по Пермскому краю предъявили женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело по неосторожности к летальному исходу нескольких человек.

Следствие считает, что с 1 июля по 4 октября 2024 года в одном из пансионатов под Пермью, в нарушение действующих норм, предоставлялись услуги по стационарному социальному обслуживанию пожилых граждан, не соответствующие санитарно-эпидемиологическим критериям безопасности, что привело по неосторожности к смерти двух жителей пансионата.

Ранее сообщалось, что деятельность пансионата «Долголетие» в Пермском МО была приостановлена решением суда по требованию прокуратуры.

«Новый компаньон» уже писал о том, какие нарушения были обнаружены в пансионате «Долголетие».

Напомним, в конце октября родственники пенсионеров обвинили персонал пансионата в ненадлежащем исполнении обязанностей и халатности, из-за чего будто бы скончались их близкие.

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