Дом престарелых под Пермью обвинили в гибели пенсионеров Родственники считают, что их родные скончались из-за плохого ухода Поделиться Твитнуть

Внучки пенсионеров обвинили пансионат для пожилых под Пермью в гибели их родных. Женщины считают, что их престарелые родственники скончались из-за халатного отношения и плохого ухода. Об этом пишет издание Ural Mash.

В сентябре внучки поместили бабушку с болезнью Альцгеймера и деда, страдающего диабетом, в оздоровительный центр «Долголетие». Спустя две недели оба пациента перестали ходить. Родных к ним больше не допускали, ссылаясь на карантинные меры. Вскоре пожилые люди оказались в больнице с пролежнями и обезвоживанием. Медики будто бы подтвердили родственникам, что пациенты из этого учреждения часто поступают в тяжёлом состоянии.

В итоге пенсионерка скончалась от отёка легких, а дед умер через несколько дней после возвращения в «Долголетие». Его внучке якобы предложили возмещение за проживание в пансионате при условии написания положительного отзыва.

Родственники, а также медицинские работники больницы готовят обращение в прокуратуру. В администрации центра изданию рассказали, что бабушка уже поступила к ним лежачей, а родственники деда будто бы не предоставили необходимые указания по инсулину.

Согласно открытым источникам, пансионат «Долголетие» для пожилых и малоподвижных людей открылся в 2024 году в п. Протасы. Он рассчитан на 130 человек.

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