Опубликованы кадры задержания управляющей пансионатом «Долголетие» под Пермью Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Поделиться Твитнуть

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение управляющей пансионата в Пермском МО за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело по неосторожности к летальному исходу нескольких человек.

Согласно информации пресс-службы ведомства, следствие выяснило, что с 1 июля по 4 октября 2024 года в одном из пансионатов под Пермью, в нарушение действующих норм, предоставлялись услуги по стационарному социальному обслуживанию пожилых граждан, не соответствующие санитарно-эпидемиологическим критериям безопасности, что привело по неосторожности к смерти двух жителей пансионата.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию, допрашивают свидетелей и потерпевших, а также назначены судебные экспертизы.

Обвиняемая задержана. В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что деятельность пансионата «Долголетие» в Пермском МО была приостановлена решением суда по требованию прокуратуры.

«Новый компаньон» уже писал о том, какие нарушения были обнаружены в пансионате «Долголетие».

Напомним, в конце октября родственники пенсионеров обвинили персонал пансионата «Долголетие» в ненадлежащем исполнении обязанностей и халатности, из-за чего будто бы скончались их близкие.

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