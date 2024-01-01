В Пермском крае приостановили деятельность пансионата «Долголетие» Суд поддержал требование прокуратуры прекратить деятельность учреждения до устранения нарушений Поделиться Твитнуть

Деятельность пансионата «Долголетие» в Пермском муниципальном округе на время приостановлена, сообщает Прокуратура Пермского края.

Проверку в пансионате «Долголетие» провела прокуратура Пермского района вместе со специалистами Министерства труда и социального развития Пермского края, регионального Управления Роспотребнадзора. На момент проверки в социальном приюте находились более 60 лиц пожилого возраста, рассказали в надзорном органе.





Во время проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарных и лицензионных требований. Это послужило основанием для обращения в суд с иском о возложении обязанности прекратить деятельность учреждения до устранения нарушений.





Пермский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора о принятии обеспечительных мер и постановил приостановить деятельность пансионата до вынесения решения по заявленным требованиям.









Ранее «Новый компаньон» писал о том, какие нарушения были обнаружены



Контролирующий орган будет следить за исполнением судебного решения, обеспечивая соблюдение прав проживающих в социальном приюте.Ранее «Новый компаньон» писал о том, какие нарушения были обнаружены в пансионате «Долголетие».





В конце октября в адрес пансионата для пожилых людей «Долголетие» поступили обвинения от родственников пенсионеров, которые считают, что их близкие скончались из-за ненадлежащего ухода и халатности персонала.

По распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более человек).

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