Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти пенсионеров в пансионате под Пермью
Глава ведомства ждёт доклад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Прикамья возбудить уголовное дело после сообщения об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в пансионате в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В средствах массовой информации сообщалось, что в результате ненадлежащего присмотра и ухода сотрудниками организации за постояльцами пансионата, расположенного в Пермском муниципальном районе, скончалось двое престарелых граждан», — указывается в релизе СКР.
Руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину поручено возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.
Ранее стало известно, что родственники пенсионеров обвинили пансионат для пожилых под Пермью в гибели их родных. Женщины считают, что их родные скончались из-за халатного отношения и плохого ухода. В частности, речь идёт о пенсионерке с болезнью Альцгеймера и престарелом мужчине, страдающим диабетом. Пермячки поместили их в оздоровительный центр «Долголетие» в сентябре этого года. Спустя две недели оба пациента перестали ходить. Родных к ним больше не допускали, ссылаясь на карантинные меры. Вскоре пожилые люди оказались в больнице с пролежнями и обезвоживанием. В итоге пенсионерка скончалась от отёка легких, а дед умер через несколько дней после возвращения в «Долголетие».
Пансионат «Долголетие» для пожилых и малоподвижных людей открылся в этом году в п. Протасы.
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