Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти пенсионеров в пансионате под Пермью Глава ведомства ждёт доклад Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Прикамья возбудить уголовное дело после сообщения об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в пансионате в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в результате ненадлежащего присмотра и ухода сотрудниками организации за постояльцами пансионата, расположенного в Пермском муниципальном районе, скончалось двое престарелых граждан», — указывается в релизе СКР.

Руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину поручено возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что родственники пенсионеров обвинили пансионат для пожилых под Пермью в гибели их родных. Женщины считают, что их родные скончались из-за халатного отношения и плохого ухода. В частности, речь идёт о пенсионерке с болезнью Альцгеймера и престарелом мужчине, страдающим диабетом. Пермячки поместили их в оздоровительный центр «Долголетие» в сентябре этого года. Спустя две недели оба пациента перестали ходить. Родных к ним больше не допускали, ссылаясь на карантинные меры. Вскоре пожилые люди оказались в больнице с пролежнями и обезвоживанием. В итоге пенсионерка скончалась от отёка легких, а дед умер через несколько дней после возвращения в «Долголетие».

Пансионат «Долголетие» для пожилых и малоподвижных людей открылся в этом году в п. Протасы.

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