В пансионате под Пермью, где погибли пенсионеры, нашли множество нарушений Решение о дальнейшей работе центра «Долголетие» примет прокуратура Поделиться Твитнуть

В пятницу, 1 ноября, специалисты министерства труда и социального развития Пермского края, региональной прокуратуры, следственного комитета, минздрава, МЧС и Роспотребнадзора проверили частный пансионат «Долголетие», находящийся в пос. Протасы Пермского муниципального округа. Как рассказали в минсоце, были выявлены многочисленные нарушения.

Выяснилось, что учреждение не имеет медицинской лицензии, среди всего четырёх сотрудников никто не имеет медицинского образования.

Уход за клиентами (всего в организации находилось 60 граждан пожилого возраста) должным образом не осуществлялся: у пятерых выявлены пролежни III-IV стадии и гнойные инфекции мягких тканей.

Также выяснилось, что обслуживающий персонал не обучен работе с гражданами, имеющими нарушения когнитивных функций.

После проверки, несколько пожилых людей были направлены в хирургические отделения учреждений здравоохранения Пермского муниципального округа.

Решение о дальнейшей работе пансионата «Долголетие» будет принимать прокуратура Пермского края.

Напомним, в конце октября внучки пенсионеров обвинили пансионат для пожилых «Долголетие» в п. Протасы в гибели родных. Женщины считают, что их престарелые родственники скончались из-за халатного отношения и плохого ухода.

По указанию руководителя СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

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