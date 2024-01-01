Зарина Ситдикова В переходе на улице Уральской в Перми восстановили граффити с морскими обитателями Работы выполнены в рамках гарантийных обязательств после осыпания штукатурки Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В подземном пешеходном переходе на ул. Уральской восстановлено граффити с морскими обитателями, которое осыпалось спустя пару месяцев после произведённого в 2023 году ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

В мэрии уточнили, что рисунки были обновлены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

Как писал «Новый компаньон», ремонт подземного перехода на ул. Уральской был выполнен в августе-сентябре 2023 года за 5,2 млн руб. из городского бюджета. Работники компании заменили поликарбонат на входных группах, восстановили освещение, оштукатурили бетонные поверхности, покрасили их и нарисовали граффити.

Спустя четыре месяца рисунки на стенах начали трескаться и осыпаться. В мэрии пообещали, что граффити будут восстановлены за счёт подрядчика с наступлением тёплой погоды. Но позже выяснилось, что перед этим на объекте будет проведён целый комплекс ремонтных работ. На повторное обновление перехода из бюджета Перми было выделено ещё 11 млн руб.

По информации МКУ «Пермблагоустройство», в рамках этих работ подрядчик сделал внутреннюю гидроизоляцию перехода и технических помещений, восстановил лакокрасочное покрытие стен и потолка, выполнил устройство дренажной и вентиляционной систем, смонтировал перильные ограждения. В техническом помещении перехода была установлена электрощитовая, в самом переходе появилось дополнительное видеонаблюдение. Полностью завершить ремонт объекта планируется до конца года.

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