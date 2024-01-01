Облезшие граффити в переходе на Уральской в Перми восстановят к январю Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми снова начался капитальный ремонт подземного перехода на ул. Уральской. Об этом сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». В учреждении отметили, что подрядчик сначала выполнит работы по внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений, чтобы предотвратить протечки воды в период дождей и снеготаяния, дренажной и вентиляционной систем, а затем восстановит лакокрасочное покрытие стен и потолка, включая граффити.

Также исполнителю поручено установить дополнительное освещение и видеонаблюдение.

Ремонт планируется завершить в январе 2025 года.

Напомним, подземный переход на ул. Уральской уже ремонтировался в августе-сентябре 2023 года за 5,2 млн руб. из городского бюджета. Тогда подрядчиком работ было выбрано ООО «Гормостреконструкция». Работники компании оштукатурили бетонные поверхности и покрасили их. Также был заменён поликарбонат на входных группах, а на стенах появилось граффити с изображением обитателей подводного мира, было восстановлено освещение.

Однако уже к январю 2024 года граффити начало облезать, на что обратила внимание председатель Совета Рабочего посёлка, общественная активистка Анастасия Мальцева.

«Год не продержался ремонт подземного перехода в Рабочем посёлке. Краска начала слезать, а с ней и подводный мир. Это значит, что подрядчик сэкономил. Покрыл стены не тем акрилом. Видимо, самым дешёвым и не морозостойким», — написала Мальцева на своей странице ВКонтакте.

В мэрии «Новому компаньону» тогда пояснили, что граффити на стенах подземного перехода по ул. Уральской подрядчик восстановит в рамках гарантийных обязательств с наступлением тёплой погоды.

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