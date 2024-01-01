Максим Артамонов В Перми в подземном переходе после ремонта начала облезать краска В Перми в подземном переходе после ремонта начала облезать краска Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Мальцева

В Перми в подземном переходе после ремонта начала облезать краскаВ Рабочем посёлке на улице Уральская начала облазить краска на граффити с изображением обитателей подводного мира. Об этом рассказала председатель Совета Рабочего посёлка, общественная активистка Анастасия Мальцева на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Год не продержался ремонт подземного перехода в Рабочем посёлке. Краска начала слазить. А с ней и подводный мир. Это значит, что подрядчик сэкономил. Покрыл стены не тем акрилом. Видимо, самым дешёвым и не морозостойким», — написала Мальцева на своей странице.

Общественная активистка отметила, что подрядчик получил деньги как настоящую работу, а по факту сделал халтуру. В связи с этим у Анастасии Мальцевой возник вопрос: кто теперь будет нести ответственность?

«Когда же пермская администрация будет рационально и качественно подходить к вопросам содержания муниципального имущества?», — возмутилась общественница.

«Новый компаньон» выслал запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию и пояснить, какие гарантийные обязательства были у подрядчика по этому объекту.

Напомним, подземный переход на Уральской был отремонтирован в сентябре 2023 года за 5,2 млн руб. Подрядчиком на этом объекте было ООО «Гормостреконструкция». Работники компании оштукатурили бетонные поверхности и покрасили их. Также был заменён поликарбонат на входных группах, а на стенах появилось граффити с изображением обитателей подводного мира. Также было восстановлено освещение.

Так выглядело граффити сразу после нанесения:

Фото: администрация Перми

Кроме подземного перехода в Мотовилихе, эта же компания сделала ремонт в переходе у Центрального рынка. Стоимость работ составила 2,8 млн руб. Договор был заключен с МКУ «Пермблагоустройство».

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