На стены подземного перехода на улице Уральской нанесли граффити Скоро завершатся работы по восстановлению освещения Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми подходят к концу работы по обновлению подземного перехода на ул. Уральской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Уже выполнены работы по оштукатуриванию бетонных поверхностей и произведена их окраска. Подрядчик заменил поликарбонат на входных группах. Также на стенах появилось граффити с изображением обитателей подводного мира. В ближайшее время завершатся работы по восстановлению освещения.

В городском департаменте дорог и благоустройства напомнили, что уже заключён контракт на ремонт перехода по ш. Космонавтов возле Пермской печатной фабрики «Гознак», проводится выбор подрядчика для ремонта подземного пешеходного перехода по ш. Космонавтов возле Центрального рынка.

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