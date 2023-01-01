Алёна Бронникова Рядом с «Гознаком» на шоссе Космонавтов отремонтируют подземный переход Работы оценили в 6,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми отремонтируют подземный пешеходный переход через ш. Космонавтов, рядом с печатной фабрикой «Гознак». Конкурс на сайте гозакупок разместило краевое ГКУ «Центр организации закупок».

На данный момент в переходе наблюдается просадка ступеней, имеются следы замачивания плит, трещины штукатурного слоя, изношены плиты на полу, нарушена целостность порталов входных групп, отсутствуют крыши над лестничными сходами и частично отсутствует освещение. Кроме того, зафиксированы следы коррозии на перилах, кабельном канале и защитных решётках водоприёмных лотков. Из-за мусора и загрязнений нарушена проходимость сточных вод.

Подрядчику необходимо будет обновить штукатурный слой и краску на стенах и потолке, купола над входами, освещение, поменять урны, перила и ливнеприёмники, а также уложить покрытия из резиновой крошки. Согласно документам, протяжённость перехода составляет 55 м. Его габариты по ширине и высоте — 8 и 2,3 м соответственно.

Максимальная цена контракта — 6,9 млн руб. Срок работ: с 1 сентября по 1 ноября 2023 года. Заявки принимаются до 21 августа, победителя определят через два дня. Заказчиком является МКУ «Пермблагоустройство».

Ранее стало известно о том, что в Мотовилихе приступили к ремонту ещё одного подземного перехода — на ул. Уральской. Работы планируется завершить к 1 сентября.





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