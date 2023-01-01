На улице Уральской в Перми начался ремонт подземного перехода Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми на ул. Уральской около дома № 75 рядом с остановкой общественного транспорта «Рабочий поселок» начались работы по ремонту подземного перехода. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В тоннеле протяжённостью 46,4 м были зафиксированы разрушения конструкции крыши из поликарбоната, расположенные над лестничными сходами, освещение не соответствовало строительным нормам и правилам.

Подрядчику предстоит провести оштукатуривание и окраску бетонных поверхностей, а также восстановить систему освещения перехода. В рамках ремонта также заменят поликарбонат на входных группах и покрасят металлические части пешеходного ограждения. Работы планируют завершить к 1 сентября.

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