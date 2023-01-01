Алёна Бронникова Ремонт подземного перехода у Центрального рынка в Перми оценили в 2,8 млн рублей Работы должны быть выполнены до конца ноября Поделиться Твитнуть

В Перми отремонтируют подземный пешеходный переход по ш. Космонавтов в районе Центрального рынка. Конкурс на сайте гозакупок разместило краевое ГКУ «Центр организации закупок».

Согласно техзаданию, при оценке состояния перехода зафиксированы коррозия конструктивных элементов, просадка отдельных элементов ступеней, износ деревянных перил, решёток водоприёмных лотков и люков. Из-за мусора и загрязнений нарушена проходимость сточных вод. Подрядчик должен будет обновить штукатурный слой и краску на стенах и потолке, заменить перила, люки и ливнеприёмники.

Протяжённость перехода составляет 55,34 м. Его габариты по ширине и высоте — 8,2 и 2,3 м соответственно. Срок работ: с даты заключения контракта по 30 ноября 2023 года.

Максимальная цена контракта — 2,8 млн руб. Заявки принимаются до 12 сентября, победителя определят 14 сентября. Заказчиком является МКУ «Пермблагоустройство».

В рамках содержания искусственных дорожных сооружений в Перми проводится ремонт ещё двух объектов. Подземный переход в Мотовилихе по ул. Уральской отремонтирован компанией ООО «Гормостреконструкция» за 5,2 млн руб., а также до конца сентября ведутся работы в переходе у «Гознака». Контракт заключён с ООО «Ливингстон Строй» за 6,9 млн руб.





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