В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с ремонтом перехода на Уральской На состояние объекта жаловались общественники Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В городском департаменте дорог и благоустройства рассказали о ситуации с подземным переходом на ул. Уральской в Мотовилихинском районе Перми. Ранее Народный фронт сообщил, что расходы на ремонт этого подземного перехода в размере 5,2 млн руб. КСП Перми признала безрезультатными. А в начале августа выяснилось, что на переделку ремонта перехода потребуется 11 млн руб.

В профильном департаменте пояснили, что в 2023 году в рамках текущего ремонта подземного перехода были выполнены работы по покраске стен и замене поликарбоната над сходами перехода. При этом работы, связанные с гидроизоляцией и устройством платформ для инвалидов, относятся к работам капитального типа, для которых необходимо было разработать проект.

«Таким образом, в 2023 году был выполнен проект на капитальный ремонт, а в июле 2024 года заключён муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту подземного перехода. Нужно отметить, что виды работ по обоим муниципальным контрактам не дублируются», — рассказали в департаменте.

Уже в рамках выполнения капремонта на объекте планируется сделать внутреннюю гидроизоляцию самого перехода и технических помещений. Это нужно для устранения протечек воды во время дождей и снеготаяния, а также предотвращения промерзания стен зимой. После этого в переходе восстановят лакокрасочное покрытие стен и потолка. Кроме того, в рамках контракта выполнят работы по устройству платформ для инвалидов, сделают дополнительное освещение и видеонаблюдение, обустроят дренажную и вентиляционную систему.

«Ремонт дефектов конструктивных элементов будет выполнен в рамках муниципального контракта на капитальный ремонт перехода, а работы по восстановлению граффити на стенах — в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 24 июля 2023 года. Согласно условиям контракта, срок гарантийных обязательств — 2 года», — заключили в пресс-службе мэрии.

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