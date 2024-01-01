В КСП Перми посчитали неэффективными расходы на ремонт перехода на Уральской На переделку планируется потратить почти в два раза больше Поделиться Твитнуть

Расходы на ремонт подземного перехода на ул. Уральской в Мотовилихинском районе Перми признаны безрезультатными. Об этом сообщается на сайте движения Народный фронт в Пермском крае.

Ранее Народный фронт обратился в КСП Перми, чтобы узнать, насколько эффективно были потрачены средства на содержание подземного перехода на Уральской. В КСП пришли к выводу, что деньги потрачены неэффективно.

Стоимость ремонта и покраски стен обошлась в сумму более 5 млн руб. Однако через непродолжительное время после ремонта краска у граффити в переходе облупилась и осыпалась.

«Неприятные для МКУ «Пермблагоустройство» и подрядчика выводы сделала пермская контрольно-счётная палата: 5,2 миллиона на ремонт подземного перехода являются использованными безрезультатно», — сообщили «фронтовики».

Напомним, подземный переход на ул. Уральской ремонтировался в августе-сентябре 2023 года за 5,2 млн руб. из городского бюджета. Работники компании оштукатурили бетонные поверхности и покрасили их. Также был заменён поликарбонат на входных группах, а на стенах появилось граффити с изображением обитателей подводного мира, было восстановлено освещение.

Однако уже к январю 2024 года граффити начало облезать, на что обратила внимание председатель Совета Рабочего посёлка, общественная активистка Анастасия Мальцева, предположив, что подрядчик сэкономил и покрыл стены самым дешёвым и не морозостойким акрилом.

В мэрии тогда пояснили, что граффити на стенах подземного перехода подрядчик восстановит в рамках гарантийных обязательств с наступлением тёплой погоды.

В конце июля этого года выяснилось, что подрядчик сначала выполнит работы по внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений, чтобы предотвратить протечки воды в период дождей и снеготаяния, дренажной и вентиляционной систем, а затем восстановит лакокрасочное покрытие стен и потолка, включая граффити. Также исполнителю поручено установить дополнительное освещение и видеонаблюдение.

В начале августа выяснилось, что на переделку ремонта перехода на Уральской выделят 11 млн руб. Народный фронт обратился с заявлением в прокуратуру.

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