На переделку ремонта перехода на Уральской в Перми выделят 11 млн рублей Ранее на штукатурку и покраску стен чиновники потратили в два раза меньше Поделиться Твитнуть

Власти Перми выделят 11 млн рублей на ремонт подземного перехода на Уральской. Об этом сообщили активисты регионального отделения Народного фронта в Пермском крае на своей официальной странице в соцсетях.

По данным «фронтовиков», подрядчик должен был устранить все дефекты по гарантии до начала августа. Однако это не было сделано, в связи с чем они обратились в администрацию города.

Выяснилось следующее: чтобы зимой краска на стенах снова не облезла, чиновники решили сделать внутреннюю гидроизоляцию, и для этого вновь заключили контракт с ООО «Гормостреконструкция», которое ранее делало ремонт этого объекта.

Напомним, подземный переход на ул. Уральской ремонтировался в августе-сентябре 2023 года за 5,2 млн руб. из городского бюджета. Работники компании оштукатурили бетонные поверхности и покрасили их. Также был заменён поликарбонат на входных группах, а на стенах появилось граффити с изображением обитателей подводного мира, было восстановлено освещение.

Однако уже к январю 2024 года граффити начало облезать, на что обратила внимание председатель Совета Рабочего посёлка, общественная активистка Анастасия Мальцева, предположив, что подрядчик сэкономил и покрыл стены самым дешёвым и не морозостойким акрилом.

В мэрии «Новому компаньону» тогда пояснили, что граффити на стенах подземного перехода подрядчик восстановит в рамках гарантийных обязательств с наступлением тёплой погоды.

В конце июля этого года выяснилось, что подрядчик сначала выполнит работы по внутренней гидроизоляции перехода и технических помещений, чтобы предотвратить протечки воды в период дождей и снеготаяния, дренажной и вентиляционной систем, а затем восстановит лакокрасочное покрытие стен и потолка, включая граффити. Также исполнителю поручено установить дополнительное освещение и видеонаблюдение.

«Налицо строительный парадокс и чиновничья бесхозяйственность — сначала красят стены, потом задумываются о капитальном ремонте, что в итоге приводит к неэффективному использованию бюджета. Ждём результат проверки контрольно-счётной палаты», — сообщили в реготделении ОНФ.

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