Максим Артамонов В мэрии Перми рассказали, когда восстановят граффити в подземном переходе на Уральской Ранее местные жители пожаловались на некачественную работу подрядчика Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Мальцева

В пресс-службе администрации Перми ответили на запрос «Нового компаньона» по поводу ситуации с некачественным ремонтом подземного перехода на ул. Уральской в Мотовилихе, где начала облезать краска на стенах.

«Восстановление граффити на стенах подземного перехода по ул. Уральской будет выполнено в рамках гарантийных обязательств при наступлении благоприятных погодных условий», — сообщили в администрации.

На вопрос о том, что имеется в виду под благоприятными погодными условиями, в мэрии пояснили: «устойчивые положительные температуры, в том числе в ночное время суток». Таким образом, ремонт недавно отремонтированного перехода подрядчик в рамках гарантийных обязательств выполнит не раньше весны.

Как ранее писал «Новый компаньон», на некачественную работу подрядчика обратила внимание председатель Совета Рабочего посёлка, общественная активистка Анастасия Мальцева, которая на своей странице ВКонтакте опубликовала фотографии испортившегося граффити с изображением обитателей подводного мира.

Она предположила, что подрядчик сэкономил и «покрыл стены не тем акрилом, видимо, самым дешёвым и не морозостойким». Общественная активистка также задала риторический вопрос о том, когда пермская администрация будет рационально и качественно подходить к вопросам содержания муниципального имущества.

Подземный переход на ул. Уральской был отремонтирован в сентябре 2023 года за 5,2 млн руб. Подрядчиком было ООО «Гормостреконструкция». Работники компании оштукатурили бетонные поверхности и покрасили их. Также был заменён поликарбонат на входных группах, а на стенах появилось граффити с изображением обитателей подводного мира. Было восстановлено и освещение.

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