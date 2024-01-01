Алёна Бронникова В Прикамье сняли временные ограничения движения для грузового транспорта Данная мера вводилась в связи с ухудшением погоды Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Пермском крае досрочно сняли ограничения движения для грузового транспорта на участках трассы М-7 «Волга», которые были введены до 3 ноября из-за снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Напомним, запрет на движение большегрузов был введён с 11:00 2 ноября по 12:00 3 ноября на подъездах к Ижевску и Перми, участке 192-339 км. Данная мера была необходима для обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как и Прикамье, в ночь на 2 ноября Удмуртию засыпало снегом, где утром на трассе в Игринском районе столкнулись два большегруза.

МЧС Пермского края рекомендует водителям соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным ЦГМС, в течение суток 3 ноября в северных и восточных районах Прикамья выпадет очень сильный мокрый снег в количестве 20 мм и более за 12 ч. После этого в Пермь придёт потепление.

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