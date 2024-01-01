Алёна Бронникова На уборку снега в Перми вывели более 40 единиц техники Всего к зимнему периоду подготовлено 345 единиц спецтехники Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Ночью 2 ноября подрядчики в Перми вывели более 40 единиц техники для очистки улиц от выпавшего снега, в том числе в работах были задействованы 25 комбинированных дорожных машин. Днём их количество увеличили до 60. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, это позволило обеспечить комфортное передвижение жителей по городу.

«В этом году новые трёхлетние контракты на содержание улиц были заключены с пятью подрядными организациями. Всего в Перми на зимнее содержание выйдет 345 единиц спецтехники, из которых 86 единиц — это средства малой механизации», — отметили в администрации регионального центра.

По информации пресс-службы, ранее глава города проверил готовность к зимнему содержанию автопарка организаций «Стройград Плюс» и «Техдоргрупп», обслуживающих Ленинский, Дзержинский, Индустриальный и Мотовилихинский районы. Также 2 ноября был проведён осмотр снегоуборочной техники у субподрядчика ООО «Бор», который обсуживает Орджоникидзевский район.

Отмечается, что для зимней уборки подготовлено более 50 единиц техники, 12 из них — средства малой механизации для уборки тротуаров и остановок. В организации выразили готовность при необходимости привлечь дополнительные единицы наёмной техники.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.