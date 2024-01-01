Из-за снегопадов на трассе в Прикамье ограничили движение грузовиков Ограничение пока действуют до полудня 3 ноября Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

В Пермском крае ввели временное ограничение на движение для грузового транспорта, сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Пока ограничения касаются трассы М-7 «Волга» Москва- Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь, участок км 192 — 339 км. Движения большегрузов здесь запрещено с 11:00 2 ноября до 12:00 3 ноября.

В связи с ухудшением погодных условий, ГАИ напоминает водителям о необходимости строго следовать безопасному скоростному режиму. Важно учитывать дистанцию и боковые интервалы между транспортными средствами, а также быть особенно осторожными при выполнении маневров на дороге.

В условиях непогоды, особенно во время снегопада, рекомендуется снижать скорость до минимума, чтобы в любой момент иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие в случае возникновения опасной ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что около 8 часов утра 2 ноября на трассе возле д. Загребино в Игринском районе Удмуртии столкнулись два большегруза. Движение на участке затруднено.

По сообщениям синоптиков, мощные осадки в регион принёс циклон «Мартина». В ближайшие дни наиболее интенсивные снегопады ожидаются на востоке и на севере края. Снежный покров здесь вырастет на 10-20 см. К утру 4 ноября в Губахе высота снежного покрова может превысить 30 см.









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