В Пермском крае вечером прогремят грозы В воскресенье резко упадёт атмосферное давление Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

После снегопадов в Пермском крае к вечеру 2 ноября начнутся ливневые дожди. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Циклон, помимо осадков, принёс с собой повышение температуры.

Ожидается, что в ближайшие часы в центре Перми снежный покров исчезнет полностью. Также в крайних южных и юго-восточных районах Пермского края сегодня вечером прогремят грозы, которые в соседних с Прикамьем Башкирии и Среднем Поволжье могут сопровождаться шквалами.

Ночью в Пермском крае дождь снова перейдёт в сильный мокрый снег, который ослабев к утру, продолжится днём в воскресенье. Он будет сопровождаться сильным ветром до 15-18 м/с.

Также ожидается снижение атмосферного давления до 715 мм. рт. ст. - это будет самое низкое значение с 2015 года.

Наиболее интенсивные осадки в ближайшие выходные можно ожидать на востоке и на севере края. Здесь ожидается быстрый прирост высоты снежного покрова на 10-20 см. К утру 4 ноября в Губахе высота снежного покрова может превысить 30 см.

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