В Пермском крае объявили штормовое предупреждение В регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега Поделиться Твитнуть

Скриншот видео «Метеоролог и я»

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи c медленно смещающимся циклоном «Мартина», в течение суток 3 ноября в северных и восточных районах Прикамья выпадет очень сильный мокрый снег в количестве 20 мм и более за 12 ч. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В то же время в краевую столицу после этого придёт потепление.

«В Перми ожидается усиление снегопада, затем прекращение осадков и потепление, которое через некоторое время будет сопровождаться дождём», — сообщают пермские синоптики.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Пермском крае в связи с непогодой 2 ноября ввели временное ограничение движения для грузового транспорта.

Пока ограничения касаются трассы М-7 «Волга», подъездов к Ижевску и Перми, участка 192-339 км. Движение большегрузов здесь запрещено с 11:00 2 ноября до 12:00 3 ноября.

Из-за непогоды в Госавтоинспекции региона напоминают водителям о необходимости строго следовать безопасному скоростному режиму, учитывать дистанцию и боковые интервалы между транспортными средствами. Во время снегопада рекомендуется снижать скорость до минимума, чтобы в любой момент иметь возможность предотвратить ДТП.

По данным синоптиков, мощные осадки в Прикамье принёс циклон «Мартина». В ближайшие дни наиболее интенсивные снегопады ожидаются на востоке и на севере края. Снежный покров здесь вырастет на 10-20 см. К утру 4 ноября в Губахе высота снежного покрова может превысить 30 см.

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