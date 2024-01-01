Прикамье мастер водоканала из Верещагино пойдёт под суд за смерть слесаря на рабочем месте Несчастный случай произошёл в Зюкайке летом этого года Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи в Верещагинском городско округе завершил расследование уголовного дела в отношении мастера водоканализационных сетей отдела аварийно-восстановительных работ. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, мастер не обеспечил охрану труда во время работы по капремонту сетей водопровода на территории поселка Зюкайка. В результате 11 июля этого года при укладке водопроводной трубы в траншее обвалился грунт, находившийся на краю траншеи слесарь упал внутрь. От полученных он скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, 29 октября на ш. Космонавтов, рядом с остановкой общественного транспорта «Ул. Блюхера» в сторону Центрального рынка, погиб рабочий. По данным краевого СКР, мужчина находился в дорожном углублении, когда во время установки дренажной трубы осыпался грунт. Спасти его не удалось. После происшествия СК организовал проверку. Государственная инспекция труда в Пермском крае также приступила к расследованию обстоятельств гибели человека.













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