Алёна Бронникова Рабочего засыпало землёй на строительстве путепровода по шоссе Космонавтов в Перми Ведутся спасательные работы Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "ЧП Пермь | новости"

В Перми на ш. Космонавтов, где ведётся строительство путепровода, в траншее засыпало человека. Информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы сообщают, что несчастный случай произошёл рядом с остановкой общественного транспорта «Ул. Блюхера» в сторону Центрального рынка. На месте работают спасатели и медики.

«В траншее кого-то засыпало. Работают спасатели с экскаватором и лопатами. Стоит реанимобиль», — сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь|новости».

Отмечается, что работы ведутся уже на протяжении 40 минут. На опубликованной фотографии в посте также видны машины городской службы спасения и реанимации.

«Новый компаньон» направил запрос в минздрав Прикамья и МВД по Перми. На момент публикации комментарий не был получен. В МКУ «Единая диспетчерская служба Перми» от комментариев отказались.

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