Алёна Бронникова В Перми нашли погибшим рабочего, которого засыпало на строительстве путепровода Следственный комитет устанавливает все обстоятельства Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Рабочий, которого засыпало гравием на ш. Космонавтов 29 октября во время строительства путепровода, найден погибшим. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

«По предварительной информации от подрядчика, в ходе строительства автомобильной дороги на ш. Космонавтов в районе остановки "Ул. Блюхера" рабочего засыпало гравием. К сожалению, в результате происшествия он погиб», — уточнили в ведомстве.

В СУ СК РФ по Пермскому краю рассказали, что в данный момент проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, планируется проверка организации работ и охраны труда подрядчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Предварительно установлено, что на участке ш. Космонавтов в Дзержинском районе производилась реконструкция и строительство дороги. Во время установки дренажной трубы произошло осыпание грунта. В результате чего рабочего, находившегося в дорожном углублении, засыпало грунтом», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, трагедия произошла 29 октября. Очевидцы сообщили в соцсетях, что несчастный случай произошёл на ш. Космонавтов, рядом с остановкой общественного транспорта «Ул. Блюхера» в сторону Центрального рынка.

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