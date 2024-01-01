Алёна Бронникова В Перми инспекция труда занялась делом о гибели рабочего на строительстве шоссе Космонавтов Мужчину завалило грунтом Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию дела о гибели рабочего 29 октября во время строительства ш. Космонавтов в Перми. Как сообщили в ведомстве, погибшим оказался монтажник наружных трубопроводов ООО «Строительное монтажное управление».

«При установлении обстоятельств несчастного случая выявлено, что при проведении земляных работ произошёл обвал грунта. Работник оказался под завалом, в результате чего погиб. В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая», — рассказали в Роструде.

По результатам расследования примут меры административного характера. Материалы направят в органы следствия для принятия решения о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Напомним, о происшествии в соцсетях сообщили очевидцы. Несчастный случай произошёл на ш. Космонавтов, рядом с остановкой общественного транспорта «Ул. Блюхера» в сторону Центрального рынка. По данным краевого СКР, рабочий находился в дорожном углублении, когда во время установки дренажной трубы осыпался грунт. Спасти его не удалось. Организована процессуальная проверка для установления всех обстоятельств.

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