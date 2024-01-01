Алёна Бронникова В частном пансионате под Пермью опровергли обвинение в гибели пенсионерки Следственный комитет проводит проверку Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Частный пансионат «Долголетие» в Протасах Пермского края опроверг обвинение в гибели пенсионерки, которое выдвинула её внучка. В учреждении perm.aif.ru рассказали, что с этой девушкой они общаются на протяжении нескольких недель, она была в курсе всех оказываемых пациентам услуг и условий проживания подопечных, и претензий у неё не имелось.

В данный момент пансионат находится в стадии получения медицинской лицензии, поэтому не вправе оказывать соответствующие услуги. Но работники с медицинским образованием при необходимости могут помочь. При этом за пациентами ухаживают, обрабатывают кожу, умывают и помогают питаться.

По словам представителя пансионата, скончавшаяся пенсионерка поступила в учреждение с пролежнями и истощением, а когда она стала отказываться от еды и питья, сотрудники сообщили её дочери, что женщина нуждается в медицинской помощи.

«Мы дважды ей об этом сообщили. Ежедневно сигнализировали об этом. У человека полное обезвоживание может наступить за сутки. То есть, если он перестал принимать воду, оно наступает мгновенно. Дальше в таких случаях мы вызываем скорую помощь, и человека госпитализируют», — сообщили в организации.

Сейчас учреждение пытается связаться с дочерью бывшей пациентки, чтобы выстроить с ней коммуникацию.

Напомним, пансионат для пожилых «Долголетие» обвинили в гибели их пациентов. Внучки скончавшихся мужчины и женщины считают, что это произошло из-за халатного отношения работников учреждения и плохого ухода за подопечными. По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина следователи организовали проверку информации о смерти двух пожилых граждан.

В минсоцразвития Прикамья «Новому компаньону» рассказали, что открытый в июле 2024 года частный центр в реестре поставщиков социальных услуг не состоит, и проводить в нём проверки чиновники вправе только по согласованию с прокуратурой. В октябре ведомство направило информацию о деятельности организации в надзорный орган на предмет соблюдения действующего законодательства. После положительного решения будет проведена проверка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.