Следователи СКР установят причины гибели пенсионеров в пермском пансионате для пожилых Родственники погибших винят в смерти персонал дома престарелых Поделиться Твитнуть

По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина следователи организовали проверку сообщений СМИ о смерти двух пожилых граждан в одном из пансионатов для престарелых в Пермском муниципальном округе. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после установления всех обстоятельств произошедшего следком примет процессуальное решение.

Напомним, внучки пенсионеров обвинили пансионат для пожилых «Долголетие» в п. Протасы в гибели их родных. Женщины считают, что их престарелые родственники скончались из-за халатного отношения и плохого ухода.

В сентябре внучки поместили бабушку с болезнью Альцгеймера и деда, страдающего диабетом, в этот центр. Спустя две недели оба пациента перестали ходить. Вскоре пожилые люди оказались в больнице с пролежнями и обезвоживанием. В итоге пенсионерка скончалась от отёка легких, а дед умер через несколько дней после возвращения в «Долголетие».

Сообщалось, что родственники, а также медицинские работники больницы готовят обращение в прокуратуру.

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