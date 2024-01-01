В минсоце Прикамья прокомментировали гибель пенсионеров в частном пансионате Чиновники заявили, что не могли проверять его работу Поделиться Твитнуть

В министерстве труда и социального развития Пермского края «Новому компаньону» прокомментировали появившуюся 29 октября в СМИ информацию о гибели двух пенсионеров в частном пансионате для пожилых и инвалидов «Долголетие».

В ведомстве рассказали, что открытый в июле 2024 года центр в п. Протасы, являясь частным, в реестре поставщиков социальных услуг Пермского края не состоит, и проводить в нём проверки чиновники вправе только по согласованию с прокуратурой.

«В связи с ограничениями на проведение надзорных мероприятий, 17 июля 2024 года в рамках профилактической работы министерство труда и соцразвития Пермского края направило в частный приют «Долголетие» информацию о правовом регулировании в сфере социального обслуживания. А 21 октября 2024 года министерство направило информацию о деятельности частного приюта «Долголетие» в Прокуратуру Пермского края на предмет соблюдения действующего законодательства. После положительного решения прокуратуры специалисты министерства проверят данный приют», — заявили изданию в минсоце.

Напомним, внучки пенсионеров обвинили пансионат для пожилых «Долголетие» в п. Протасы в гибели их родных. Женщины считают, что их престарелые родственники скончались из-за халатного отношения и плохого ухода.

По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина следователи организовали проверку сообщений СМИ о смерти двух пожилых граждан — по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, после установления всех обстоятельств произошедшего следком примет процессуальное решение.

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