Алёна Бронникова В Прикамье Илья Итальев и Иван Ратегов могут вернуться в местные органы власти Завершилась регистрация кандидатов для участия в отложенных выборах Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае бывший председатель думы Красновишерского городского округа Илья Итальев и экс-глава Чернушинского городского округа Иван Ратегов могут вернуться в местные органы власти.

Как сообщает краевой избирком, завершилась регистрация кандидатов для участия в отложенном голосовании по выборам депутатов думы Красновишерска по одномандатному избирательному округу № 8 и думы Чернушки по одномандатному избирательному округу № 10. Всего в голосовании примут участие 12 кандидатов.

Так, на участие в отложенных выборах депутатов Красновишерской думы зарегистрировано четыре кандидата. Среди них по одному кандидату от партий «Единая Россия» (генеральный директор ООО «Эдем» Анна Дутуева) и «Справедливая Россия» (продавец-консультант Алла Катана), а также в порядке самовыдвижения художник МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» Сергей Семериков и владелец «Вишерской торговой компании», занимающейся лесозаготовками, Илья Итальев.

В выборах по избирательному округу № 10 в думу Чернушинского ГО зарегистрировано восемь кандидатов. Участие в выборах примут пять самовыдвиженцев: руководитель ООО «Энергоинвест» Иван Ратегов, Ирина Исламова, руководитель ООО «АМП» Кристина Куланова, индивидуальные предприниматели Антон Поздеев и Кира Тимганова, а также кандидаты от партий «Единая Россия» (завхоз ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ» Вадим Канафин), КПРФ (главный зоотехник-селекционер ООО «Совхоз Дружный» Наталья Кирова) и «Справедливая Россия» (инженер-технолог УМП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Наталья Афонина).

Напомним, голосование в Красновишерске и Чернушке в сентябре не состоялось, поскольку в каждом округе осталось по одному зарегистрированному кандидату. Выборы было решено перенести на 1 декабря.

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