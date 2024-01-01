Алёна Бронникова В Прикамье назначили дату проведения отложенных выборов в гордуму Красновишерска Выдвижение кандидатов начнётся 13 сентября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае стала известна дата проведения отложенного голосования на выборах депутатов местных дум по двум округам. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома.

Речь идёт о выборах депутатов в гордуму Красновишерска по округу № 8 и гордуму Чернушки по округу № 10. Голосование в этих округах не состоялось, поскольку в каждом осталось по одному зарегистрированному кандидату. Выборы было решено перенести на 1 декабря.

Дополнительное выдвижение кандидатов начнётся с 13 сентября. По его итогам и последующей регистрации будет определён список участников отложенного голосования.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Красновишерске сразу четыре кандидата, которые баллотировались в местную думу по округу № 8, сняли свои кандидатуры. Единственным претендентом остался действующий председатель думы Илья Итальев. Таким образом, выборы оказались сорванными. Спикер сообщил о намерении участвовать и в перенесённых выборах.

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