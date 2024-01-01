В Прикамье спикер думы Красновишерска намерен участвовать в перенесённых выборах Срыв выборов 6-8 сентября по округу № 8 обеспечили соперники Ильи Итальева Поделиться Твитнуть

Илья Итальев

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На заключительной встрече с жителями Красновишерского округа в качестве председателя местной думы Илья Итальев рассказал о ситуации с сорванными выборами в представительный орган власти по округу № 8, в которых должен был участвовать он сам.

По словам Итальева, кроме него, было зарегистрировано ещё четыре кандидата в этом округе, и «все они внезапно, практически за неделю до выборов, в течение трёх дней отозвали свои кандидатуры». В связи с этим ТИК отложила голосование, и теперь должна провести его в течение трёх месяцев.

«Очевидно, что практически одновременный отказ четырёх кандидатов — это беспрецедентная спланированная акция, раньше такого не было никогда! Сделано всё, чтобы я не попал в депутаты и не задавал неудобных вопросов», — высказал мнение Итальев.

Он добавил, что когда будут вновь объявлены выборы по округу № 8, то он примет в них участие.

Также он призвал всех жителей прийти на выборы, которые состоятся с 6 по 8 сентября, «и сделать правильный выбор».

Отметим, среди снявшихся с выборов кандидатов были библиотекарь Татьяна Мироненко (выдвинута от «Партии пенсионеров»), директор ООО «РТ Строй» Сергей Поздняков («Единая Россия»), директор МУП «Комус» Алексей Гумённый (самовыдвиженец) и пенсионерка Зоя Южанинова (от КПРФ).

Последним снял свою кандидатуру Алексей Гумённый. По закону, он должен будет вернуть в бюджет порядка 150 тыс. руб.

«Он настолько не захотел быть депутатом, что даже не испугался перспективы штрафа в 150 тыс. руб. за срыв выборов», — прокомментировал Итальев.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Красновишерске сразу четыре кандидата, которые баллотировались в местную думу по округу № 8, сняли свои кандидатуры. Таким образом, выборы оказались сорванными.

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