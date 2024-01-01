На севере Прикамья сорваны выборы в гордуму
Четыре человека сняли свои кандидатуры
В Красновишерске сразу четыре кандидата, которые баллотировались в местную думу по округу №8, сняли свои кандидатуры. Таким образом, выборы оказались сорванными.
Речь идёт о библиотекаре Татьяне Мироненко (выдвинута от «Партии пенсионеров»), директоре ООО «РТ Строй» Сергее Позднякове («Единая Россия»), директоре МУП «Комус» Алексее Гумённом (самовыдвиженец) и пенсионерке Зое Южаниновой (от КПРФ).
Единственным кандидатом остался депутат Красновишерской думы на непостоянной основе Илья Итальев. Он является директором по развитию в ООО «Вишерская торговая компания» и участвует в голосовании как самовыдвиженец.
«Все кандидаты, кроме Итальева, сняли свои кандидатуры с выборов. В связи с этим, по нормам закона, в данном округе №8 будет отложенное голосование», — рассказали «Новому компаньону» в краевом избиркоме.
Оно состоится в течение трёх месяцев.
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