Зарина Ситдикова В Прикамье ТИК через суд добилась снятия с выборов кандидата от партии «Новые люди» Анна Ленкевич боролась за место в Законодательном собрании региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Территориальная избирательная комиссия Чердынского городского округа через суд добилась отмены регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Пермского края IV созыва Анны Ленкевич из Соликамска. Это следует из решения Пермского краевого суда, опубликованного в картотеке дел.

По информации судебного органа, заявление было принято к производству 12 августа, а уже 15 августа административный иск ТИК был удовлетворён.

Анна Ленкевич была выдвинута партией «Новые люди» по одномандатному округу №12 19 июля 2024 года.

Как говорится в опубликованном на сайте ТИК решении, поводом для подачи иска в суд стала полученная от Центрального Банка России информация, которая указывает на то, что кандидат владеет «иностранными финансовыми инструментами».

Как ранее сообщал «Новый компаньон», на место в краевом парламенте от избирателей округа №12 претендуют бывший главврач Соликамской городской больницы Олег Георгиев (КПРФ), Вячеслав Кироев («Российская партия за социальную справедливость»), директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский («Единая Россия»), сотрудник АО «Соликамский завод «Урал» Владимир Бражников (ЛДПР) и председатель ТСН Татьяна Шмальц («Справедливая Россия»). Голосование пройдёт 6-8 сентября.

Напомним, мандат депутата заксобрания Пермского края по округу №12 стал вакантным осенью 2023 года после смерти президента АО «Соликамскбумпром» депутата Виктора Баранова.

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