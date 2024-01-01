Алёна Бронникова В Прикамье партии определились с кандидатами на довыборы в краевой парламент Депутатов по двум одномандатным округам выберут в сентябре Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Пермские реготделения парламентских партий определились с кандидатами на дополнительные выборы в краевое Законодательное собрание по двум одномандатным избирательным округам № 12 и 20. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в выборах также могут принять участие кандидаты от «Партии пенсионеров» и «Коммунистов России».

Региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло индивидуальных предпринимателей по округу № 12 — Анну Ленкевич из Соликамска, по округу №20 —Валерия Батова из Куеды. От партии КПРФ на довыборах будут участвовать бывший главврач Соликамской городской больницы Олег Георгиев, который сейчас работает в зоне СВО (округ № 12), и первый секретарь комитета Чернушинского отделения партии, краевед Вячеслав Булышев (округ № 20). Кандидатов также выдвинуло реготделение «Российской партии за социальную справедливость»: Вячеслав Кироев (округ № 12) и предприниматель Сергей Созинов (округ № 20).

Ранее с кандидатами определились также «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». По округу № 12 партии будут представлять директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский, сотрудник АО «Соликамский завод «Урал» Владимир Бражников и председатель ТСН Татьяна Шмальц соответственно. А в допвыборах по округу № 20 примут участие директор Центра внешних коммуникаций «Прикамье» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Ольга Суднева, помощник депутата Пермской гордумы Ян Романов и педиатр Чернушинской больницы Елена Шабашова.

Напомним, мандат депутата заксобрания Пермского края по округу № 12 стал вакантным осенью 2023 года после смерти президента АО «Соликамскбумпром» депутата Виктора Баранова. Мандат по округу № 20 принадлежал Алексею Инюткину, который добровольно сложил с себя полномочия в мае этого года. Голосование пройдёт 6–8 сентября.

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